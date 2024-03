VIDEO - Palmeri posta le immagini slow-motion: "Non c'è rigore su Osimhen, è lui che scalcia!"

C'era o non c'era il rigore per fallo di Cubarsì su Osimhen? Per le moviole sì, per Tancredi Palmeri no.

C'era o non c'era il rigore per fallo di Cubarsì su Osimhen? Per le moviole sì, per Tancredi Palmeri no. Il giornalista posta alcune immagini in slow-motion dell'episodio e si esprime così: "Mi dispiace ma si stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen. Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatore".

Mi dispiace ma si stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen.

Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatore#BarcellonaNapoli pic.twitter.com/UhQk7WumrD — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 13, 2024

Questa invece la moviola del Corriere dello Sport: "Osimhen finisce a terra dopo un contatto con Cubarsì: l'attaccante azzurro sfiora la punta del piede destro dell'avversario per primo, poi è Cubarsì ad andare sul piede destro di Victor, per Makkelie troppo poco per dare il rigore, ma è uno step on foot. Ci stava il penalty".