VIDEO - Partnership Napoli-Call of Duty: sfida imperdibile tra team Di Lorenzo e team Osimhen

La SSC Napoli ha siglato una nuova partnership commerciale con Call of Duty, il videogioco di guerra più famoso al mondo.

La SSC Napoli ha siglato una nuova partnership commerciale con Call of Duty, il videogioco di guerra più famoso al mondo. Dopo l’ufficialità dell’accordo è stato pubblicato un video di presentazione in cui gli azzurri si mettono in gioco e si divertono a giocare divisi in due squadre: da una parte il Team Di Lorenzo e dall'altra il Team Osimhen. La sfida tra le due squadre è imperdibile, di seguito le immagini.