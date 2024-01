VIDEO - "Peggio di Pechino, vergogna!”, Mazzarri è una furia dopo il rosso a Simeone

Walter Mazzarri si è infuriato per il rosso a Giovanni Simeone, che ha penalizzato il Napoli e favorito l'Inter nella finale di Supercoppa italiana a Riyadh.

Walter Mazzarri si è infuriato per il rosso a Giovanni Simeone, che ha penalizzato il Napoli e favorito l'Inter nella finale di Supercoppa italiana a Riyadh. Il tecnico azzurro, che per la rabbia non si è nemmeno presentato alla premiazione, è stato immortalato dalle telecamere Mediaset mentre urlava dalla panchina: "E' una vergogna! E' peggio di Pechino!". Di seguito le immagini diventate virali sui social.