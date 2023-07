VIDEO - Politano, che numeri in vacanza! L'azzurro palleggia in riva al mare

Attualmente in vacanza, Matteo Politano non ce la fa a stare senza il suo pallone. Sui social l'esterno offensivo azzurro ha pubblicato un video

