VIDEO - Politano estasiato dai giochi di luce a Posillipo

Uno spettacolare gioco di luci che proietta i tre scudetti del Napoli sulla spiaggia di Posillipo.

Uno spettacolare gioco di luci che proietta i tre scudetti del Napoli sulla spiaggia di Posillipo. E’ questa l’installazione a zero impatto ambientale ideata da Edoardo Trotta, patron di Palazzo Petrucci, come tributo ai calciatori azzurri per la vittoria del tricolore. Matteo Politano, estasiato, ha postato il tutto sul suo profilo Instagram. Di seguito le immagini.