VIDEO - Raspadori sta per tornare: l'attaccante torna a correre in palestra

L'unico indisponibile del Napoli in questo momento è Giacomo Raspadori, infortunatosi un mesetto fa e fuori fino alla pausa probabilmente.

L'unico indisponibile del Napoli in questo momento è Giacomo Raspadori, infortunatosi un mesetto fa e fuori fino alla pausa probabilmente. Ci siamo quasi, l'ex Sassuolo sta per tornare. Oggi l'attaccante azzurro è tornato ad allenarsi in palestra dopo aver fatto solo terapie nell'ultimo periodo. Di seguito le immagini della corsetta del giocatore.