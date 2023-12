VIDEO - Spalletti mostra il tatuaggio sul Napoli in tv: "Non tutte le cicatrici sono brutte"

L'aveva già fatto in passato, oggi Luciano Spalletti ha mostrato nuovamente il tatuaggio sul Napoli, per celebrare lo Scudetto

TuttoNapoli.net

L'aveva già fatto in passato, oggi Luciano Spalletti ha mostrato nuovamente il tatuaggio sul Napoli, per celebrare lo Scudetto, in diretta tv. L'attuale commissario tecnico della Nazionale si è alzato la manica della giacca e ha aggiunto: "E' la mia cicatrice.

Non tutte le cicatrici sono brutte o dolorose, questa è stata bellissima".