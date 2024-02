VIDEO - "Su Nigeria!", Osimhen pazzo di gioia: alza una sedia sotto la Curva

Arrivano altre immagini dalla Costa d'Avorio dei festeggiamenti di Victor Osimhen dopo il raggiungimento con la sua Nigeria della finale di Coppa d'Africa. Irrefrenabile il centravanti del Napoli che ha prima alzato in cielo una sedia correndo sotto la curva e ha afferrato con orgoglio la mappa della Nigeria, gridando "Su Nigeria!". Di seguito le immagini già virali sui social.

"Victory vibes pulsating! ️ Osimhen dashes to the stands, snatching up the Map of Nigeria with pride, shouting 'Up Nigeria!' 🇳🇬 Let's ride this wave of triumph together! #Victory #UpNigeria"



