VIDEO - Telenovela Shakira-Piqué, la cantante mentre pulisce casa: "Potrei uccidere il mio ex"

© foto di Imago/Image Sport

Continua il botta e risposta, seppur a distanza, fra Shakira e Gerard Piqué dopo il tradimento di quest'ultimo. La cantante colombiana si è fatta ritrarre in un video mentre fa le pulizie in casa e canta, con tanto di tacchi a spillo: "Potrei uccidere il mio ex". Di seguito il nuovo video postato sui social da Shakira, destinato sicuramente a far discutere a lungo.