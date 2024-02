VIDEO - Tragedia in Indonesia: calciatore ucciso da un fulmine in campo!

L'uomo, 30 anni, è rimasto vittima di un improvviso cambiamento climatico che ha portato un fulmine.

Un tragico incidente si è verificato allo Stadion Siliwangi di Bandung, Giava Occidentale, in Indonesia, nel pomeriggio di sabato 10 febbraio 2024. Un calciatore, successivamente identificato in Septain Raharja, è stato ucciso in campo da un fulmine mentre giocava un'amichevole. L'incidente ha rapidamente attirato l'attenzione poiché le riprese del momento e le conseguenze sono state ampiamente condivise su piattaforme di social media.

L'uomo, 30 anni, è rimasto vittima di un improvviso cambiamento climatico che ha portato un fulmine. Testimoni presenti sul posto hanno riferito che il tempo era nuvoloso, ma la situazione è presto degenerata, sono partiti tuoni e lampi che hanno poi portato allo sfortunato evento. Il video che cattura l'incidente è diventato virale, mostrando l'uomo portato fuori dal campo dai suoi amici e compagni di gioco.