VIDEO - Un'emozione troppo forte per l'ex presidente: Ferlaino in lacrime al gol di Olivera

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, resta un grande tifoso azzurro. Durante il derby con la Salernitana, che stava per regalare lo scudetto matematico agli azzurri, l'ex patron non è riuscito a trattenere l'emozione. Al gol del vantaggio del Napoli di Mathias Olivera, Ferlaino si è commosso ed è scoppiato in lacrime. Di seguito il video diventato virale sul web e che ha emozionato tutti i tifosi azzurri.