VIDEO - "Un uomo rispetta le donne, stop alla violenza!", il messaggio delle Napoli Legends

In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso.

In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne.

Numerose le iniziative di sensibilizzazione promosse anche tra gli ex azzurri, tra queste quella delle Napoli Legends: Careca, Mertens, Hamsik, Lozano, Zola, Insigne, Krol, Callejon, Fonseca, Denis, Inler, Quagliarella, Reina, Paolo Cannavaro, Bruscolotti, Carnevale, Romano, Renica, Baroni, De Napoli, Bertoni, Castellini, Savoldi, Pellegrini, Celestini, Di Fusco, Schwoch, Zuniga, Pià, Dzemaili, Santacroce, Iezzo, Signorini, Maradona Jr, Carbone, Cruz, Boghossian, Bia, Esposito, Improta, Taglialatela, Montervino, Calaiò, che hanno diffuso sui social il un video-messaggio: ""Un uomo rispetta le donne, stop alla violenza!". Di seguito le immagini.