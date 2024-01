VIDEO - Valentina De Laurentiis e Decibel Bellini incontrano i bambini del Santobono

L'ospedale napoletano posta su Instagram le immagini dell'incontro.

Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, e Daniele "Dedibel" Bellini, speaker dello Stadio Diego Armando Maradona, sono stati protagonisti di un bellissimo incontro con i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon.

L'ospedale napoletano posta su Instagram le immagini dell'incontro scrivendo: "Visto che i nostri pazienti non possono andare allo stadio, almeno momentaneamente, un pezzetto dello stadio è venuto a farci visita in ospedale! Un grazie specialissimo al nostro caro amico Decibel Bellini ed alla dolcissima Valentina de Laurentiis per aver portato un po’ della adrenalinaca atmosfera da stadio tra le corsie del nostro ospedale".