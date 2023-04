VIDEO - "Vinceremo, vinceremo il tricolor", che entusiasmo per Spalletti in treno!

Il Napoli vola verso il terzo scudetto, intanto Luciano Spalletti è stato intercettato da alcuni tifosi azzurri, mentre era in treno pronto alla partenza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vola verso il terzo scudetto, intanto Luciano Spalletti è stato intercettato da alcuni tifosi azzurri, mentre era in treno pronto alla partenza. Grande entusiasmo per il tecnico del Napoli, che ha sorriso e mandato baci ai tifosi in stazione che intonavano il coro: "Vinceremo, vinceremo il tricolor". Di seguito le immagini pubblicate su Twitter dal giornalista Carlo Alvino.