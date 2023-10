Virale sui social la confusione di Garcia: conferma un errore di Capello ma Camavinga era già out

Confusione totale per Rudi Garcia confermata anche da una risposta a Fabio Capello nel post Napoli-Real

L'ex Juve aveva chiesto a Garcia del cambio di Politano e del subentrato che poteva costringere Camavinga al secondo giallo: "Giocando contro Camavinga hai inserito un giocatore fresco anche per arrivare sul fondo lì?"

Questa la risposta di Garcia: "Politano era stanco già fine primo tempo ma visto che la squadra girava bene è rimasto molto di più. Camavinga aveva un giallo e per questo è entrato Elmas che può anche puntare l'uomo e fare dribbling. Volevamo mettere pressione su Camavinga ma l'abbiamo fatto poco". Peccato però che lo stesso Camavinga fosse già uscito ben sei minuti prima dell'ingresso in campo di Elmas.