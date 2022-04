Zanoli entusiasta: "Un esordio così lo sognavo fin da bambino!"

Prima da titolare in Serie A per Alessandro Zanoli bagnata da un'importantissima vittoria di Bergamo.

Prima da titolare in Serie A per Alessandro Zanoli bagnata da un'importantissima vittoria di Bergamo. Il terzino azzurro ha commentato su Intagram il suo esordio da titolare in massima serie, impreziosito dal 3-1 inflitto all'Atalanta: "Un esordio da titolare con una vittoria così, la sognavo fin da bambino!+3!".