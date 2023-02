Zazzaroni e Caressa concordano nel pronostico: per entrambi il Napoli batterà la Cremonese

GIOVANILI RILEGGI LIVE - PRIMAVERA, NAPOLI-LECCE 2-3: KO INTERNO, TROPPE DISATTENZIONI DIFENSIVE Il Napoli perde in casa col Lecce per 3-2 pagando le troppe disattenzioni difensive. Il Napoli perde in casa col Lecce per 3-2 pagando le troppe disattenzioni difensive. LE ALTRE DI A L’EMPOLI PAGA L’INFERIORITÀ NUMERICA: SPEZIA AVANTI 2-0 AL 45’ Primo tempo rocambolesco tra Empoli e Spezia dove una partita equilibratissima e senza occasioni per 25 minuti, ha cambiato volto a causa di un episodio. Un colpo di testa di Wisniewski su calcio d'angolo trova la deviazione sulla riga da parte di Parisi con Giua che... Primo tempo rocambolesco tra Empoli e Spezia dove una partita equilibratissima e senza occasioni per 25 minuti, ha cambiato volto a causa di un episodio. Un colpo di testa di Wisniewski su calcio d'angolo trova la deviazione sulla riga da parte di Parisi con Giua che...