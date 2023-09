Zedadka saluta Napoli: "Vissuto momenti indimenticabili, ho imparato dai più forti!"

Sui social una lettera dell'algerino che questa mattina - come vi abbiamo anticipato - ha firmato per il Club Swift Hesper, società lussemburghese

Karim Zedadka saluta Napoli. Sui social una lettera dell'algerino che questa mattina - come vi abbiamo anticipato - ha firmato per il Club Swift Hesper, società lussemburghese con sede nella città di Hesperange che milita nel massimo campionato: "Grazie per i momenti indimenticabili che mi avete fatto vivere. Porterò per sempre con me questi ricordi. Sono arrivato da ragazzino e riparto da uomo, dopo sei anni imparando dai più forti. Grazie ai compagni di squadra, staff, allenatori e società per aver contribuito al mio percorso. Vi auguro il meglio e forza Napoli sempre".