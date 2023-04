Ziliani: “15 punti ridati pro forma: Juve come minimo fuori dalla Champions. In attesa dell’UEFA…”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato così la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato così la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che ha restituito i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione in Corte d'Appello: “I 15 punti vengono ridati pro forma, verranno rideterminati e per il principio dell'afflittività della pena porteranno come minimo la Juve fuori dalla Champions. Questo in attesa dell'UEFA”.