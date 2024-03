Ziliani: "Ad Armstrong e Johnson tolsero Tour e medaglie, perchè alla Juve lasciano i punti?"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su X la questione del Mondiale per Club tra Juventus e Napoli

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato su X la questione del Mondiale per Club tra Juventus e Napoli: "Mondiale per club: a Ben Johnson e Armstrong tolsero medaglie, titoli e primati, perchè alla Juventus vengono lasciati i punti? Armstrong fu squalificato a vita, Johnson per due anni, la Juventus per uno: ma solo ai bianconeri la giustizia sportiva si è dimenticata di togliere il maltolto, a cominciare dai punti del ranking Champions, con evidente vulnus dei diritti dei suoi avversari - Senza i 6 punti Juve del 2022-23 il Napoli sarebbe già ora matematicamente ammesso al Mondiale 2025".