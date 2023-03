Ziliani attacca le istituzioni: "Vogliono salvare la Juve ad ogni costo invece di radiarla!"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è espresso ancora sulla questione Juventus attraverso un lungo thread su Twitter.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è espresso ancora sulla questione Juventus attraverso un lungo thread su Twitter: "Le cose stanno così. Tutti sanno delle smaccate malefatte contabili cui la Juventus ricorre da anni, facendolo alla luce del sole, per truccare i suoi bilanci; ma come per le malefatte di Moggi ai tempi di Calciopoli, la FJGC e il Palazzo fanno finta di niente. Purtroppo per loro la CONSOB che ha indagato sui bilanci della Juventus riscontrando plurime e gravi irregolarità ha informato per conoscenza la COVISOC: che non avendo il potere di deferire gira la comunicazione alla FJGC perchè attivi, nel caso, la sua Procura.

Passano 6 mesi e poiché da Torino giungono notizie inquietanti sul conto della Juventus nell’inchiesta Prisma, la Procura federale istruisce in fretta e furia un procedimento-papocchio per le plusvalenze “obbligando” i giudici ad assolvere anche in appello la Juventus. Tutti felici e contenti. Se non fosse che la Procura di Torino, qualche mese dopo, scrive (motivandolo) che i processi sportivi sono stati ridicoli e che gli stessi motivi addotti dai giudici per assolvere la Juventus sono invece la conferma della sua colpevolezza. Una figura barbina colossale per la Procura FJGC anche alla luce della montagna di prove emerse sui gravi, svariati e continuati illeciti commessi da Agnelli & C. Impossibile fare finta di niente, Chinè è costretto a chiedere la revoca e la riapertura del processo.