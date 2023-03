Ziliani: “Capolavoro di Spalletti. Il Napoli è una benedizione per il calcio italiano”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato sui social 2-0 del Napoli all’Atalanta

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha commentato sui social 2-0 del Napoli all’Atalanta: “Il capolavoro di Spalletti. Che all’Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, ma lavorava e faceva (bene) con quel che passava il convento. Lui, Kvara, Osimhen, Kim, Di Lorenzo, il Napoli: una benedizione per il calcio italiano. Grazie”.