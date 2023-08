Ziliani: "Chi si dispera per Veiga non ha mai visto giocare Zielinski"

Così Paolo Ziliani, via Twitter, commenta il finale a sorpresa della trattativa che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga al Napoli

"Chi si dispera per la scelta di Veiga di andare in Arabia non ha mai visto giocare Zielinski ed era distratto anche sabato quando si è giocata Frosinone-Napoli". Così Paolo Ziliani, via Twitter, commenta il finale a sorpresa della trattativa che avrebbe dovuto portare Gabri Veiga al Napoli, con lo spagnolo che ha invece ceduto alle sirene arabe.