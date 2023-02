Ziliani contro la Gazzetta: “+15 da sogno, un po’ di Napoli in prima pagina stonava?”

Non c'è traccia concreta del Napoli sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Se n'è accorto anche il giornalista Paolo Ziliani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è traccia concreta del Napoli sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Se n'è accorto anche il giornalista Paolo Ziliani che sui social scrive: "Questione di opinioni. Ma nel giorno in cui il Napoli viene a trovarsi a +15 sulla seconda in classifica, impresa unica e distacco titanico, dopo 7 mesi di calcio da sogno sfoderato in Italia e in Europa, un po’ d’azzurro in prima pagina non avrebbe stonato, vero?".