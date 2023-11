Ziliani: "Curioso di seguire Fiorentina-Juve con Chiffi, vi ricordate cosa combinò?"

Da poco in campo per il posticipo dell'undicesima giornata Fiorentina e Juventus.

Da poco in campo per il posticipo dell'undicesima giornata Fiorentina e Juventus. Il giornalista Paolo Ziliani a riguardo dell'arbitro del match scrive ironicamente su Twitter: "Sarà curioso questa sera seguire Fiorentina-Juventus che il Sommo Pontefice Rocchi ha affidato alla direzione di Chiffi. Daniele Chiffi per chi non lo sapesse, è l’arbitro che in un Sassuolo-Juventus di qualche anno fa se ne restò a guardare Douglas Costa (lo seguì proprio mentre le cose succedevano), lì a un passo, dare prima una gomitata, poi una testata e infine sputare in faccia a Di Francesco senza battere ciglio; estrasse il rosso solo dopo che il VAR lo richiamò a bordo campo e glielo impose, considerato l’obbrobrio visto da tutti in mondovisione; ed è l’arbitro che in Inter-Juventus 0-1 del 23 marzo scorso convalidò il gol della vittoria di Kostic al termine di un’azione contrassegnata da svariati e plateali falli di mano prima di Rabiot e poi di Vlahovic. E mi fermo qui solo per amor di patri".