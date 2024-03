Ziliani: "Dazn e i telecronisti sono stati zitti sul fallo di Cambiaso: è intollerabile!"

Il giornalista Paolo Ziliani ha parlato così su X dell'episodio da moviola nei primi minuti di Napoli-Juventus, neanche commentato dai telecronisti

TuttoNapoli.net

Episodio da moviola nei primi minuti di Napoli-Juventus, ma per il Var Irrati è tutto regolare e neanche i telecronisti commentano l'irregolarità. Il giornalista Paolo Ziliani ha parlato così su X: "Scusate Dazn, davvero pensate che un episodio come questo, avvenuto al minuto 1'45" della partita, su cui la telecronaca ha subito glissato e sorvolato salvo poi - a replay mostrato due minuti dopo - sentire il vostro esperto arbitrale parlare di "contrasto giustamente lasciato correre" perchè "a inizio azione c'è stata una trattenuta reciproca", possa passare senza silenzio e senza conseguenze per i vostri abbonamenti?

Va be' che siete partner ufficiali della Juventus e già questo chiude ogni discorso, ma trattare i vostri clienti come una massa di imbecilli incapaci di distinguere la me*da dal risotto - e mi scuso per il francesismo - è diventato intollerabile. Proprio perchè siete la voce ufficiale e pressoché unica del campionato, non potete raccontare che c'è il sole se piove, non potete continuare con questa narrazione tossica. Ci fosse un giudice sportivo di tv e giornali, sareste squalificati ad ogni giornata. Continuate a fare come vi pare, naturalmente: ma sappiate che gli italiani non sono così idioti come pensate, sono per lo più persone intelligenti, adeguate, perbene e stanche di essere ingannate e manipolate. Siamo nel 2024, il ventennio dell'Istituto Luce è passato da un pezzo".