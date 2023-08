Ziliani: "Dopo i proclami di Rocchi, pronti-via ed ecco il rigorino per il Frosinone"

"Ora va bene tutto: ma bastava non dire la fregnaccia del 'Niente più rigorini' ed eravamo tutti più contenti".

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli all'esordio in campionato a Frosinone, soffermandosi sull'arbitraggio di Marcenaro: "Rocchi aveva proclamato: 'Niente più rigorini'. Pronti-via ed ecco il rigorino (Cajuste rinvia il pallone e dopo aver colpito la palla colpisce Baez) che dopo qualche secondo di attenta riflessione si trasforma d’incanto in rigore netto (sic). Ora va bene tutto: ma bastava non dire la fregnaccia del 'Niente più rigorini' ed eravamo tutti più contenti. Tanto lo sapevamo".