Ziliani: "FJGC, AJA e medja: è ricominciato il campionato col verme, la Serie A nel metaverso"

Ci stanno raccontando un campionato come se fosse una cosa seria, come se fosse in qualche modo reale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pronti-via e con Udinese-Juventus 0-3, i rigori dati e non dati e la glorificazione su giornali e tv di Madama si torna alla narrazione del ridicolo torneo "made in Italy" come se fosse una cosa seria". Così scrive Paolo Ziliani in un lungo post su Twitter che analizza gli episodi della prima giornata di Serie A.

"Dopo quel che è successo alla Juventus nell’anno in corso 2023, con la Serie A ripartita sabato con Madama ai nastri di partenza e in pole position come se niente di grave o di serio le fosse accaduto, pensate ancora che la vergogna del calcio italiano siano la FJGC che ha “salvaguardato lo straordinario brand Juventus” (cit. Gravina) e in seconda battuta l’AJA che ha ripreso a stendere i suoi tappeti rossi davanti al portone d’ingresso della Real Casa (“da quest’anno basta rigorini”, cit. Rocchi) come nelle migliori tradizioni? Beh, vi sbagliate. Forse non avete letto i giornali e non avete ascoltato le telecronache delle partite e i programmi di approfondimento in tv. Vi sareste accorti che le Grazie del calcio italiano non sono due ma tre, proprio come quelle della mitologia greca - Aglaia, Eufrosine e Talia - immortalate dalle sculture di Antonio Canova: si chiamano FJGC, AJA e MEDJA e al pari delle tre Grazie della mitologia, che diffondevano nel mondo degli uomini e della natura splendore, felicità e prosperità, anch’esse sprigionano e propagano in ogni dove gioia, ottimismo ed esultanza. Ma col decisivo e irrinunciabile contributo della terza grazia, per l’appunto i MEDJA, i cui racconti delle gesta eroiche della divinità Juventus travalicano i confini dell’universo mondo. Come oggi, dopo Udinese-Juventus 0-3 prima partita del campionato farlocco 2023-24 del calcio italiano. La Juventus vince una partita in cui l’Udinese le ha resistito meno di 2 minuti, cioè facendo peggio di quanto fece il 5 maggio 2002, in piena era Calciopoli, in Udinese-Juventus 0-2, la partita che le valse lo scudetto strappato all’Inter di Ronaldo all’ultima giornata, con il primo e il terzo gol da apertura d’inchiesta federale (se non fosse che parliamo della Procura FJGC, quindi del nulla) e il secondo da “La sia l’ultima sugli arbitri?”, la Juventus vince una partita così, dicevo, chiusa sul 3-0 già nel primo tempo, esattamente quella che tutti si aspettavano di vedere - anche se forse i due club potevano evitare di esagerare in quel modo - e i titoli a nove colonne delle prime pagine dei giornali sono quelli che potremmo leggere dopo il trionfo della nazionale azzurra ai prossimi mondiali (sempre che riusciamo a qualificarci): epici, stentorei, altisonanti. “Che bella Signora” (Gazzetta dello sport). “Juve da sogno” (Tuttosport). “Juve al Max” (Corriere dello Sport). “

Tutta un’altra Juve” (Corriere della Sera). Addirittura, con milioni di sportivi ancora intenti a ridere a crepapelle dopo il “rigorino” concesso alla Juventus e il “rigorino” non concesso all’Udinese dall’arbitro Rapuano, che si candida fin da ora alla promozione a “internazionale”, nelle rubriche dedicate a “VAR & moviola” l’arbitro viene complimentato per la prontezza e la correttezza delle decisioni prese in occasione dei due rigori-non rigori. Anche se la Gazzetta gli tira le orecchie perchè Kabasele dell’Udinese avrebbe potuto essere espulso - si legge - per doppia ammonizione. E queste cose non si fanno, non se in campo c’è la squadra della Real Casa. I

nsomma, siamo nel metaverso e non ce n’eravamo accorti. Ci stanno raccontando un campionato come se fosse una cosa seria, come se fosse in qualche modo reale, e invece è il campionato di sempre, il campionato col verme, il campionato di leggi e regole che valgono per 19 club e non per il ventesimo, anzi non per il primo e il solo che davvero conta. E però, se non altro, sedendoci davanti alla tv e leggendo i giornali ancora una volta ci potremo divertire un mondo. Specie se amanti della fantascienza. Ancora una volta, buon campionato (col verme) a tutti. E ricordate: la pirateria uccide il calcio, la FJGC, l’AJA e i medja invece lo vivificano.