Ziliani: "Giuntoli ha appreso di Garcia da Twitter? E' già tanto che ADL gli passi ancora lo stipendio"

Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma Garcia è un allenatore bravissimo". Commenta così su Twitter il giornalista Paolo Ziliani sulla questione Giuntoli e l'annuncio del nuovo allenatore del Napoli.

Cioè: Giuntoli ha ancora un anno di contratto ma vuole andare alla Juventus e forse sotto sotto l'idea è di andarci con Spalletti (aspettare per credere). De Laurentiis dice no, hai un contratto. Poi si mette in cerca di un nuovo allenatore e naturalmente lo fa senza coinvolgere… — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 16, 2023