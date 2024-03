Ziliani: "I trombettieri dell'Istituto Luce isolano un tweet e lo spacciano come decisione FIFA"

E' ancora viva sui social la discussione sulla partecipazione al prossimo Mondiale per Club delle squadre italiane.

E' ancora viva sui social la discussione sulla partecipazione al prossimo Mondiale per Club delle squadre italiane e un possibile ricorso del Napoli nei confronti della Juventus dopo la squalifica dalle coppe dei bianconeri.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani scrive su X: "La migliore del giorno è questa: con una lunga serie di tweet la FIFA, in vista del Mondiale per club 2025, fa il punto della situazione dei vari ranking continentali e nazionali, Italia compresa, fotografando la situazione così com'è continente per continente e paese per paese, esattamente come la riportano tutti i media del mondo (si tratta di classifiche, dopotutto); sull'Italia dice quello che chiunque sa, e cioè che se Lazio e Napoli non la supereranno, la Juventus si qualificherà al Mondiale, e i trombettieri dell'Istituto Luce isolano questo solo tweet e lo spacciano come la decisione della FIFA in merito alla querelle di cui si parla da giorni riguardo l'intenzione del Napoli di inoltrare ricorso per invalidare i punti della Juventus, non per niente squalificata dall'UEFA per un anno. La FIFA tra l'altro con l'eventuale ricorso, che va inoltrato all'UEFA, non c'entra: qualsiasi decisione dovesse prendere l'UEFA sul ranking Champions, di conferma o di modifica, sarebbe semplicemente recepita dalla FIFA e rispettata".