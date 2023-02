Ziliani: "Incredibile, sarà Ronaldo a spedire (almeno in Serie B) la Juve sotto terra"

Così scrive Paolo Ziliani su Twitter sull'inchiesta Prisma

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Incredibile ma vero: sarà proprio Ronaldo a spedire sotto terra (leggi in serie B nella migliore delle ipotesi) la Juventus. Anzi, anche se nessuno ve lo dice gliel’ha già spedita. Con la famosa “carta Ronaldo” con cui la Juve si è scavata la fossa con le sue mani". Così scrive Paolo Ziliani su Twitter sull'inchiesta Prisma: "Nessuno ha ancora fatto notare infatti il clamoroso autogol in cui la difesa della Juventus è incorsa nel processo- plusvalenze fittizie chiusosi con il -15 in classifica. Un autogol che già decreta la debacle del club anche nel prossimo processo, le manovre-stipendi"