Ziliani ironico: "Perchè Caressa è triste? Gol può essere anche della Juve che così continua la rimonta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta della Juventus all'Olimpico contro la Roma, il giornalista Paolo Ziliani ha ironizzato, punzecchiando il collega Fabio Caressa su Twitter: "Non capisco la tristezza di Caressa per la sconfitta della Juventus: a me pare che quando la palla lascia il piede di Mancini non sia più di nessuno, quindi il gol può essere anche della Juve che continua così la sua rimonta Champions. E comunque, su con la vita Sky Sport!".