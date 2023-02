Ziliani ironizza: "Rocchi unico candidato all'AJA, pardon AIA! Ventata d'aria nuova..."

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, preannuncia la candidatura unica per la presidente AIA di Gianluca Rocchi e ironizza su Twitter

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, preannuncia la candidatura unica per la presidente AIA di Gianluca Rocchi e ironizza su Twitter: "Non è ufficiale ma è certo: Gianluca Rocchi è il candidato unico alla presidenza AJA, pardon AIA. Una ventata di aria nuova nel calcio italiano dopo mezzo secolo di truffe, malefatte e sospetti. Ci voleva proprio, non credete?".