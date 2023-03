Ziliani: "Juve in Serie B, ci sarà un esodo! Da Vlahovic a Chiesa, in 8-10 andranno via"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dà per certo il fatto che la Juventus sarà retrocessa in Serie B a causa della manovra stipendi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dà per certo il fatto che la Juventus sarà retrocessa in Serie B a causa della manovra stipendi (per cui ancora non c'è stata sentenza, a differenza del caso plusvalenze) e su Twitter preannuncia una serie di addii in casa bianconera:

"Come scrivo da tempo, l’esodo dalla Juventus è già in atto: tolto Danilo, bandiera del post-terremoto, con la Juve non più in Serie A col beneplacito del club saluteranno Rabiot, Vlahovic, Chiesa, Bremer, Di Maria, Szczesny, Pogba, Paredes e forse anche Milik e Kostic".