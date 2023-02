Ziliani: "La Juve non può più permettersi ingaggi da 4mln in su, per i 10 di Pogba sarà guerra"

"Pogba sempre più solo, nessuno ci crede più", scrive oggi il Corriere dello Sport circa l'ennesimo rinvio del recupero di Paul Pogba in casa Juventus.

"Non sarà il solo caso, ma sarà il più spinoso. Come scrivo da mesi, dall’estate prossima la Juventus non potrà più permettersi giocatori dai 4 milioni di stipendio in su, cioè quasi tutti, e se ne dovrà liberare. Con Pogba (10 milioni fino al 2026) sarà guerra".