Ziliani non ha dubbi: "Serie B inevitabile per la Juve! Lunedì il primo passo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus lunedì prossimo saprà quanti saranno i punti di penalizzazione in questa stagione, ma secondo Paolo Ziliani sarà solo il primo passo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano non ha dubbi: i bianconeri finiranno in Serie B. E lo scrive su Twitter: "La penalizzazione di lunedì, primo passo della Juventus verso la B. Inevitabile".