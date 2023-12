Ziliani: "Orsato per Juve-Napoli, con la Juve in corsa per lo scudetto, fa ridere moltissimo"

Questo il tweet del giornalista Paolo Ziliani che ha commentato la designazione per la gara di venerdì a Torino

"Orsato arbitro di Juventus-Napoli venerdì con la Juve in corsa per lo scudetto fa ridere moltissimo non trovate?". Questo il tweet del giornalista Paolo Ziliani che ha commentato la designazione per la gara di venerdì a Torino.