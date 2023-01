Ziliani: "Per chi ama il calcio sarà un buon 2023 solo se la Giustizia farà giustizia!"

Così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito ai processi che vedranno coinvolta la Juventus e non solo.

"Per chi ama il calcio in Italia il 2023 sarà un buon anno se la giustizia (specie sportiva) tornerà a fare giustizia, se i media torneranno a fare informazione e non servilismo, se la leale competizione tornerà ad essere tale. Speranze poche, lo so. Ma hai visto mai? Buon anno", così su twitter il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani in merito ai processi che vedranno coinvolta la Juventus e non solo.