Ziliani: "Per fortuna c'è ADL! Serietà contro chi infrange ogni regola con l'ok del Palazzo!"

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo twitter s'è espresso sulla replica di Aurelio De Laurentiis alla Figc in merito alla clausola di Spalletti: "Sulla penale da pagare per consentire il ritorno all'attività di Spalletti mi ero già espresso due giorni fa. Oggi condivido anche le virgole del comunicato di De Laurentiis. Non è nemmeno una questione di soldi; la clausola va onorata per una questione di serietà che nessuno più nel calcio italiano, abituato a infrangere ogni legge e regolamento addirittura col beneplacito del Palazzo, considera essere importante.

O smettiamo di comportarci da cialtroni o siamo finiti. Lo pensano tutti, non i nostri mammasantissima. Per fortuna che De Laurentiis c'è".