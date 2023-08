Ziliani punge la Juve: "Altro che vincolo territoriale, l'Aia deve abolire il vincolo sentimentale con chi sappiamo noi"

Paolo Ziliani, su Twitter, fa notare alcune dissonanze del primo turno della Serie A

Paolo Ziliani, su Twitter, fa notare alcune dissonanze del primo turno della Serie A: "Da un lato ci riempiono di panzane promettendo partite sospese al primo coro razzista e mai più "rigorini", e invece arrivano Frosinone-Napoli e Udinese-Juventus e non succede né una cosa né l'altra; dall'altra provano a sviare l'attenzione su cosa è veramente l'AIA nell'era Gravina-Rocchi annunciando l'abolizione di anacronistici paletti, come il "vincolo territoriale" per gli arbitri, che solo nel nostro calcio medioevale ancora sopravvivevano.

Invece del "vincolo territoriale", sarebbe il caso che l'AIA abolisse il "vincolo sentimentale" che la lega nei secoli dei secoli sappiamo tutti a chi. Tutto il resto è noia. Anzi, è supercazzola.