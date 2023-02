Ziliani risponde a Marelli: “Fallo in attacco? Non riesce nemmeno a vedere che Kvara sposta il pallone!”

Per Luca Marelli, ex arbitro, opinionista Dazn, non era rigore su Kvaratskhelia. Gli risponde sui social il giornalista Paolo Ziliani

TuttoNapoli.net Per Luca Marelli, ex arbitro, opinionista Dazn, non era rigore su Kvaratskhelia. Gli risponde sui social il giornalista Paolo Ziliani che scrive: "Non riesce nemmeno a vedere che Kvaratskhelia, che è molto vicino all'essere un fuoriclasse, sposta come spesso fa il pallone col piede sinistro rubando un tempo di gioco al difensore. Solo che Kvara gioca da noi da 7 mesi, possibile non sapere che lui fa queste giocate?".