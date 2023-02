Ziliani spegne sogni juventini: “Spiegategli che al 100% l’Uefa la escluderà e per ora gioca solo in tribunale”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto un post sui social in cui si rivolge ai tifosi della Juventus

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto un post sui social in cui si rivolge ai tifosi della Juventus: “Ai tifosi juventini che già pregustano la qualificazione alle coppe 23-24 c’è qualcuno che può gentilmente spiegare che: A) al 99% la Juventus finirà in serie B. B) al 100% l’UEFA la escluderà dalle coppe per almeno due anni. C) le partite da vincere oggi si giocano in tribunale”.