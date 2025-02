Ziliani sulla Juve e Giuntoli: "Incartata da Perisic e Maleh dopo 250mln spesi!"

"Quando un solo uomo basta a demolire uno squadrone costato 250 milioni solo contando l'ultimo mercato: sia che si chiami Perisic, 36 anni, PSV, sia che si chiami Maleh, 26 anni, Empoli, il risultato non cambia. Altro che Koopmeiners o chi volete voi. Incartati": a scriverlo sui social è stato il giornalista Paolo Ziliani che fa riferimento alle uscite dalla Champions e quella recente in Coppa Italia contro avversari sulla carta tutt'altro che irresistibili. Nonostante il mercato e gli investimenti, la Juve ora può solo arrivare in Champions.

