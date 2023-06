Ziliani svela: "Gravina non sarà alla premiazione per non essere subissato da insulti"

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un post sui social network

TuttoNapoli.net

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un post sui social network: "Nella giornata nazionale dello Sport il presidente FIGC Gravina non si presenterà al Maradona di Napoli a premiare la squadra campione d'Italia per non essere subissato di insulti dagli sportivi veri che sanno cos'è il rispetto delle leggi, del vivere civile e del bene comune qual è la passione sportiva. Il governo e le istituzioni del calcio hanno tradito lo sport e i suoi valori e milioni di italiani lo sanno e non lo dimenticheranno. Festeggiate voi, siete solo una cricca, meritate il peggio".