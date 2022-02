Barcellona, dubbio in difesa per Xavi: deve scegliere il compagno di Piquè

Dubbio in difesa per il Barcellona di Xavi per la sfida al Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Nell’ambiente blaugrana c’è tanta nostalgia di Messi soprattutto ma in generale dei tempi del Barcellona dominante, anche quella squadra con Griezmann e Suarez affrontò il Napoli in Champions League.

La speranza è nei valori storici del Barcellona che l’arrivo di Xavi ha risvegliato attraverso anche il talento di prodotti del vivaio come Pedri, Gavi e Nico Gonzalez. Il difensore centrale Araujo è in dubbio, Mingueza è in vantaggio su Eric Garcia per sostituirlo nel caso in cui l’uruguagio non dovesse farcela.