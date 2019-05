Chelsea-Arsenal, Sparta Praga promosso in caso di vittoria dei Gunners

In caso di vittoria dell'Arsenal questa sera nella finale di Europa League contro il Chelsea, l'Inghilterra avrebbe una squadra in più in Champions League e i gunners arriverebbero al massimo torneo continentale da teste di serie, assieme a Manchester City, Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Benfica, Zenit e la vincente di Liverpool-Tottenham.

Nessuna squadra inglese nell'Europa League 2019-20 sostituirà i Gunners nel caso dovessero vincere la finale di Baku. L'Inghilterra resterà pertanto con due sole rappresentanti: Manchester United e Wolverhampton. L'Arsenal, che attraverso il 5° posto in Premier League si era qualificato di diritto alla fase a gironi della prossima Europa League, verrebbe rimpiazzato dallo Sparta Praga.