Da Polonia - Legia spiazzato dalla decisione della Prefettura: cancellati 2 charter

La Prefettura di Napoli ha vietato al club azzurro di vendere ai cittadini polacchi i biglietti per la partita contro il Legia Varsavia. Come riferisce il sito polacco Legionisci, il Legia, senza riuscirci, ha cercato di cambiare questa decisione fino alla fine in quanto non ha nulla a che fare con le restrizioni italiane legate al Covid. Quindi i tifosi del Legia non potranno assistere alla partita della propria squadra, che si giocherà giovedì 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Questo ha provocato la cancellazioni di due voli charter destinati al Sud Italia.