Europa League, i parziali delle 18.45: bene Aston Villa, Porto e Lille. Pari Fenerbahçe

vedi letture

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League. Roma avanti sul Midtjylland ma i danesi restano al comando della classifica, se pur agganciati dall'Aston Villa, trascinato da Donyell Malen. Lille avanti sulla Dinamo Zagabria, con Giroud in panchina da una parte e Bennacer indisponibile dall'altra. Feyenoord che rischia di subire la 4ª sconfitta in 5 partite e al momento è sotto al "De Kuip" contro il Celtic. Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco non riesce a sfondare in casa contro il muro ungherese del Ferencvaros.

Aston Villa - Young Boys 2-0

27' e 42' Malen

Porto - Nizza 2-0

1' e 33' Veiga

Fenerbahçe - Ferencvaros 0-0



Feyenoord - Celtic 1-2

11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C)

Lille - Dinamo Zagabria 2-0

21' Correia, 36' Mukau

Ludogorets - Celta Vigo 1-0

11' rig. Stanic

PAOK - Brann 0-0



Viktoria Plzen - Friburgo 0-0



Roma - Midtjylland 1-0

7 ' El Aynaoui