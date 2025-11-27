Europa League, i parziali delle 18.45: bene Aston Villa, Porto e Lille. Pari Fenerbahçe
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League. Roma avanti sul Midtjylland ma i danesi restano al comando della classifica, se pur agganciati dall'Aston Villa, trascinato da Donyell Malen. Lille avanti sulla Dinamo Zagabria, con Giroud in panchina da una parte e Bennacer indisponibile dall'altra. Feyenoord che rischia di subire la 4ª sconfitta in 5 partite e al momento è sotto al "De Kuip" contro il Celtic. Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco non riesce a sfondare in casa contro il muro ungherese del Ferencvaros.
Aston Villa - Young Boys 2-0
27' e 42' Malen
Porto - Nizza 2-0
1' e 33' Veiga
Fenerbahçe - Ferencvaros 0-0
Feyenoord - Celtic 1-2
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C)
Lille - Dinamo Zagabria 2-0
21' Correia, 36' Mukau
Ludogorets - Celta Vigo 1-0
11' rig. Stanic
PAOK - Brann 0-0
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 1-0
7 ' El Aynaoui
