Europa League, i parziali: Mourinho torna in corsa, il Lione vede i quarti

Tutto ancora aperto in tre delle quattro sfide di Europa League che si stanno disputando stasera. Solo il Lione è ormai vicinissimo ai quarti di finale, con un 5-1 cumulativo che non lascia scampo all'FCSB. Uno a uno tra Manchester United e Real Sociedad, stesso risultato della gara d'andata. Anche il Tottenham "pareggia" contro l'AZ Alkmaar, mentre il Fenerbahce accorcia le distanze a Glasgow e ora ha bisogno di un altro gol per portare il match ai supplementari.

Europa League, il ritorno degli ottavi di finale

Lione - FCSB 2-0: 14' Mikautadze, 37' Nuamah

Manchester United - Real Sociedad 1-1: 10' rig. Oyarzabal (RS), 16' rig. Fernandes (MU)

Rangers - Fenerbahce 0-1: 44' Szymanski

Tottenham - AZ Alkmaar 1-0: 27' Odobert

Eintracht Francoforte - Ajax 4-1: 7' Bahoya (E), 25' e 83' Gotze (E), 67' Ekitike (E), 78' Taylor (A)

Olympiacos - Bodo/Glimt 2-1: 36' Hogh (B), 53' e 65' Yaremchuk (O)

Lazio - Plzen 1-1: 52' Sulc (P), 77' Romagnoli (L)

Athletic Bilbao - Roma 3-1: 45'+3 e 82' N. Williams, 68' Berchiche, 93' rig. Paredes