Europa League, i risultati al 45': l'Arsenal avanti sullo Sporting, Union Berlino sotto in Belgio

In archivio i primi tempi delle gare degli ottavi di Europa League

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In archivio i primi tempi delle gare degli ottavi di Europa League. La Roma sta difendendo il vantaggio dell'andata con la Real Sociedad e si è vista pure annullare un gol, mentre l'Arsenal sta vincendo con lo Sporting Lisbona dopo il pari in Portogallo. Seconda vittoria su due per il Leverkusen, il Saint-Gilloise conduce sull'Union Berlino.

Arsenal - Sporting CP 1-0 (andata 2-2)

19' Xhaka

Ferencvaros - Bayer Leverkusen 0-1 (andata 0-2)

3' Diaby

Real Sociedad - Roma 0-0 (andata 0-2)

Royale Union St.Gilloise - Union Berlino 1-0 (andata 3-3)

18' Teuma